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الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس حي شرق الإسكندرية: تنفيذ ٢٨ قرار إزالة تعد بالبناء على أراض

حي شرق الإسكندرية
حي شرق الإسكندرية
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أكد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ، على تنفيذ تعليمات القيادة السياسية في عدم تهاون الدولة في إزالة المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وشدد خلال البيان الصادر عن الحي، على تنفيذ قرارات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات وإزالة التعديات بصورة فورية

وأوضح حبيب أن كافة الجهات تواصل جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف أو مخالفات المتغيرات المكانية والتعامل الفورى معها.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بحى شرق ، بالتعاون مع الجهات الأمنية نفذت ٢٨ قرار إزالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بناء بدون ترخيص على مساحة تتعدى ال ٥ آلاف متر مربع ، عبارة عن جمالونات وغرف دور أرضي وحوائط وأسوار وبناء في المهد ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين في الحال

جاء ذلك بحضور اللواء حكمدار شرق المدينة ، وضباط وأفراد الشرطة وقوات الأمن العام والأمن المركزي ، والأستاذ عماد الحوشي سكرتير عام الحي والمهندس إسلام عودة مدير وحدة التدخل السريع بالمحافظة  ، ومدير إدارة المشروعات بالحي ومسئول المتغيرات المكانية ، ومعاوني وحدة الإزالة الفورية ، ومهندس التنظيم ومسئول الإعلام ، والعضو القانوني بالحي .

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