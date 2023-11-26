العثور على جثة شخص مذبوحا داخل شقته بالبساتين

لقي أحد الأشخاص مصرعه بطعنات سكين، داخل مسكنه بمنطقة البساتين.

وبينت التحقيقات الأولية في الجريمة، أن المجني عليه كان يقيم بمفرده في شقته في وقت الجريمة، وكان المتهم على دراية بأن الضحية لديه أموال كثيرة، كونه مالك لعدد من سيارات الأجرة، فعقد العزم علي سرقته والتخلص منه، فباغته داخل منزله بعدة طعنات وذبح رقبته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بالعثور علي جثة شخص مذبوح داخل شقته التي تقع بالقرب من شركة الكهرباء دائرة قسم البساتين، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وأجرت المعاينة الأولية للحادث، والتي كشفت العثور علي جثة شخص مذبوح ووجود بعثرة في محتويات الشقة، ما يدل علي السرقة، جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وانتقلت النيابة العامة إلي مسرح الجريمة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، واستدعاء شهود العيان، وأهلية المجني عليه لسماع أقوالهم حول الواقعة، كما أمرت بارسال الجثمان إلي الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية تحت تصرف النيابة، كما قام المتهم بإعادة تمثيل الجريمة.