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الأحد 26 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برشلونة وريال مدريد أكثر الفرق استقبالاً للأهداف في الشوط الأول

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
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امتلك قطبى الكرة الإسبانية والعالمية، ريال مدريد وبرشلونة، رقماً سلبيًا فى مشوراهما هذا الموسم فى الدورى الإسبانى "الليجا"، حتى الآن.
وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن برشلونة وريال مدريد هما أكثر الفرق استقبالا للأهداف في الشوط الأول بالليجا، حيث استقبلت شباك ريال مدريد 9 أهداف 6 منها في الشوط الأول بنسبة 67%، بينما استقبلت شباك برشلونة 14 هدفا، 9 منها في الشوط الأول بنسبة 64%.
تعادل برشلونة أمس أمام رايو فاليكانو، بعدما تأخر بهدف في الدقيقة 39، ثم تعادل في الدقيقة 82.
بينما يلتقى ريال مدريد فى تمام السابعه والنصف نظيره قادش.

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