اليوم.. جلسة تصوير للاعبي الأهلي بزي كأس العالم للأندية

يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني والإداري اليوم لجلسة تصوير بالزي الرسمي لكأس العالم للأندية الذي يستعد الأهلي للمشاركة فيه الشهر القادم.

ويطير الأهلي إلي السعودية يوم 11 ديسمبر القادم لخوض منافسات كأس العالم للأندية حيث يواجه الأهلي الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي يوم 15 من الشهر ذاته.

وقال مصدر إن قرار ضم الثنائي من عدمه إلي قائمة الفريق في رحلة تنزانيا يعود إلي الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر ولكن إداريا تم استخراج تأشيرة الثنائي تحسبا للاستعانة بهما في رحلة دار السلام.

كما قرر خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السفر مبكرا إلي تنزانيا قبل بعثة الأهلي من أجل الاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلي تنزانيا.

ويستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر خدمات التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق في مباراة سموحة بعد غد.

وتخلص معلول من الإصابة في العضلة الخلفية وبات جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة سموحة بعد غدا.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة سموحة المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد استعداداته لمواجهة سموحة المرتقبة بعد غد الثلاثاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ورفض كولر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم نظرا لضيق الوقت قبل مواجهة سموحة بعد غد.

وينتظر عشاق النادي الأهلي مباراته المقبلة، وذلك بعد فوزه علي ميدياما الغاني أمس، حيث من المقرر أن يواجه نظيره سموحة في الجولة السابعة من بطولة الدوري الثلاثاء المقبل في السابعة مساء على ملعب ستاد السلام.