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الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: دور مصر محوري في نجاح الهدنة المؤقتة بغزة

النائب شحاتة أبو
النائب شحاتة أبو زيد
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ثمن النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، دور الدولة المصرية في استمرار الهدنة المتفق عليها بين الاحتلال الإسرائيلي، والمقاومة الفلسطينية حماس، مشيرًا إلى أن هذا الدور الذي تقوم به مصر، يعكس محوريتها في المنطقة.

وأضاف "أبو زيد" في تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر أحد الأسباب الرئيسية التي نجحت في استمرار الهدنة الموقعة بين إسرائيل وحماس، والتي كانت مهددة بالفشل بالأمس، لولا تدخل الإدارة المصرية، التي أسهمت في عودة الأسرى والمحتجزين المدنيين إلى عائلاتهم، لافتا إلى أن هذا الدور المصري مقدر على المستوى العالمي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن دور مصر تعاظم كذلك في إدخال المساعدات إلى الأشقاء، وفقا للكميات المتفق عليها في الهدنة، مشيرًا إلى أنها ألزمت الجانب الإسرائيلي بهذا الأمر، كشرط لاستمرار حماس في الإفراج عن المحتجزين لديها.

وشدد النائب شحاته أبو زيد، على أن حل الأزمة الراهنة يأتي من القاهرة أولا، التي تقوم بدور غير مسبوق، لمواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، ثم إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وصولا إلى مساع حثيثة من أجل وقف إطلاق النار بصفة دائمة.  

النائب شحاتة أبو زيد مجلس النواب الهدنة حماس غزة