طلب إحاطة بشأن ارتفاع معدلات "الولادة القيصرية" في مصر

تقدمت الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بشأن ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر.

وكشفت"عمار"، في طلبها، إن مصر الأولي عالميًا في الولادة القيصرية وذلك طبقًا لدراسة لمنظمة الصحة العالمية أجريت على عدة بلدان كانت نتيجتها أن نسبة الولادة القيصرية في بريطانيا 26% وفي الدومينكان 58% أما في مصر 63% وهذه نسبة مفزعة ومخيفة.

وقالت، إنه منذ عام 2000 إلى 2021، زادت الولادة القيصرية أكثر من 7 أضعاف، بمعدل ارتفع من 10% إلى حوالى 72 %، كما انتشر خلال الفترة الأخيرة دعاية للترويج لهذا النوع من الولادة في مصر من جانب بعض الأطباء والمنشآت الطبية الخاصة، حتى أصبحت بمثابة تجارة "بيزنس.

وأوضحت الدكتورة حنان عمار، إن فاتورة "بيزنس الولادات القيصرية" في مصر ارتفع لـ 14 مليارًا و 525 مليون جنيه سنويًا في مقابل الولادات الطبيعية التي بلغت فاتورتها 3 مليارات و675 مليون جنيه على اعتبار أن تسعيرة الولادات الطبيعية تتراوح بين أطباء النساء والتوليد من 1000 إلي 3000 جنيه بينما الولادة القيصرية من 8 آلاف إلي 14 ألف جنيه



ونوهت إلى أن هذا التزايد الملحوظ فى الولادة القيصرية يُعد ظاهرة خطيرة تحتاج إلى التوعية بمخاطرها وبذل جهود كبيرة على مستوى الأشخاص والجهات المعنية لتجنب المخاطر المحتملة لها، حيث تمثل مصر المركز الأول عالميًّا.

وتساءلت "عمار" حول سبب ارتفاع الأعداد المقبلة على الولادة القيصرية فى مصر مقارنة بدول العالم الأخرى ؟!، وما هو دور وزارة الصحة للحد من معدلات هذا النوع من الولادة في مصر ؟.

وأشارت إلى أن هناك مخاطرة عدة ناتجة عن الولادة القيصرية حيث يترتب على إجرائها تداعيات ومضاعفات على صحة الأم والجنين قد تؤدي إلى الوفاة، فطبيًا يتم إجرائها وفقًا لضوابط وعند حالات معينة.