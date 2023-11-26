رئيس COP28: لا غنى عن القطاع الخاص في إبطاء انبعاثات الغازات الدفيئة

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف حول المناح «COP28»، الدكتور سلطان الجابر، السبت، إنه لا غنى عن القطاع الخاص في إبطاء انبعاثات الغازات الدفيئة، مؤكدا على ضرورة مساهمة كل القطاعات في خفض الانبعاثات وأيضا الخضوع للمحاسبة.

وقال سلطان الجابر في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» قبل 5 أيام من أنطلاق مؤتمر «COP28» في دولة الإمارات: «على الجميع تحمل مسؤولياته والخضوع للمحاسبة».



وأضاف: «هذا يشمل كل الصناعات ولا سيما الصناعات التي تصدر الكثير من الانبعاثات مثل الطيران والنقل والالمنيوم والأسمنت والفولاذ فضلا عن قطاعي النفط والغاز».

وقال الجابر: «علينا تشجيع التمويل من جانب القطاع الخاص، يجب أن نساعد في تخفيض المخاطر لرؤوس الأموال الخاصة. علينا توفير الضمانات الضرورية وآليات التغطية لحماية القطاع الخاص وحضه على الانضمام لجهود حل التحديات الماثلة أمام التمويل المناخي».

وأكد الجابر أن حجم التحدي كبير ويتطلب «نهجا شاملا يشارك فيه الجميع» من دول وقطاع خاص.

وشدد: «سأطلب من الجميع ومن كل قطاع تحمل مسؤولياته والخضوع للمساءلة بهدف تحقيق هدف حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الحقبة الصناعية».

ويتوقع أن يشهد مؤتمر «COP28» الذي يعقد في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، مشاركة قياسية مع أكثر من 70 ألف شخص، بينهم البابا فرنسيس.

وتسجل نحو 1000 رئيس شركة ومنظمة خيرية للمشاركة في اجتماع يستمر يومين على هامش قمة قادة الدول والحكومات في الأول من ديسمبر والثاني منه.