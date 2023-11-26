"تعديا على فتاة لفظيا".. محاكمة عاطلين قتلا شابا دافع عن شقيقته بالقاهرة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة عاطلين بتهمة إنهاء حياة شاب، بسبب دفاعه عن شقيقته بعد تعديهم عليها لفظيا بأحد شوارع القاهرة.

وبينت التحقيقات في الجريمة، وقوع مشاجرة بأحد الشوارع مما أسفر عن مقتل شخص، وعلى الفور انتقلت جهات التحقيق لمكان الواقعة، وبالفحص تبين مقتل شاب نتيجة إصابته بطعنات.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال الجيران وشهود العيان الذين أكدوا نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعدد من الشباب من عائلة أخرى بسبب التعدي لفظيا على شقيقته خلال سيرها بالشارع، وبعدها ترصدوا له وطعنوه بعدة طعنات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.