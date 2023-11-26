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الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أبوسليم الليبي في الكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك
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يستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
 

ويجري معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأبيض عددا من التغيرات على تشكيل الفريق، في التشكيل المتوقع الذي يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

 خط الدفاع: محمد عبدالشافي - محمد عبدالغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبدالرازق "شيكابالا"، ناصر منسي.

الزمالك أبو سليم الليبي كأس الكونفدرالية الأفريقية