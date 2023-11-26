ثالث أيام الهدنة.. الحياة تعود تدريجيا لقطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، من خان يونس، اليوم الأحد، إن سكان قطاع غزة يعودون لمنازلهم التي هُجّروا منها جراء العدوان الإسرائيلي.

وأضاف "جبر"، أن الحياة تعود لطبيعتها بالقطاع عقب عودة الكهرباء والخدمات، بعد أن خلف العدوان الإسرائيلي دمارا هائلا بالقطاع.

وأشار إلى أن هناك انتظاما نسبيا للعمل بالمستشفيات بعد توفر المواد الطبية جزئيا.

وأكد أن المساعدات الإنسانية تواصل التدفق إلى سكان شمال القطاع، وشاحنات الإغاثة القادمة عبر مصر بمثابة شريان حياة للقطاع.

وأوضح أن آليات الاحتلال لا تزال باقية بالمحاور الأساسية بالقطاع.