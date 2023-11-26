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الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بدء عملية تبادل الدفعة الثانية للأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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بدأت عملية تبادل الدفعة الثانية للأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، بعد تأخير دام ساعات، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وأوضحت المقاومة الفلسطينية في بيان: "في إطار التهدئة الإنسانية سلمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا و4 من حملة الجنسيات الأجنبية".

فيما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية حصولها على الضوء الأخضر للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وكانت سيارات تابعة للصليب الأحمر قد تحركت صوب معبر رفح لتسلم 13 إسرائيليا من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، و4 من رعايا الدول الأخرى.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد قررت تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين حتى تلتزم إسرائيل بالسماح لشاحنات المساعدات بدخول شمال قطاع غزة، قبل أن تتدخل مصر لإنقاذ الصفقة وتأمين الضمانات اللازمة لاستمرار عملية التبادل.

وكتبت كتائب القسام، التابعة لحركة حماس، عبر حسابها على "تلجرام" إنها قررت "تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع، ولعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها".

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