مصرع ربة منزل في حادث سير بطريق أسيوط الغربي في الفيوم

لقيت ربة منزل مصرعها، دهسًا أسفل عجلات سيارة أثناء عبورها طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة قسم شرطة طامية بمحافظة الفيوم، بينما أصيب نجلها وجرى نقل المصاب إلى المستشفى، ونقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف الجهات المختصة التي قررت انتداب مفتش الصحة لإجراء الكشف الظاهري لبيان ما بها من إصابات ومعرفة سبب الوفاة.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وبيان إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه، وطلب النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور مركز شرطة طامية إخطارًا من مستشفى الفيوم العام بوصول سيدة تدعى «م.أ.»، 38 عامًا، مصابة باشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر بادعاء حادث سيارة، وأفاد الإخطار بوفاتها أثناء محاولة إسعافها، بالإضافة إلى وصول ابنها ويدعى م.ف، 12 عامًا مصاب بسحجات وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وكشفت التحريات أنَّ المتوفية أثناء خروجها بصحبة ابنها من قرية الفاهمية باتجاه طريق أسيوط الصحراوي الغربي، تصادف مرور سيارة بطريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مركز طامية دهستهما، وتمّ نقلهما إلى مستشفى طاميه المركزي، بينما كشف الإخطار أن الابن المصاب تماثل للشفاء بينما الأم لفظت أنفاسها.



وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة والتي صرحت بتسليم جثمان السيدة لذويها فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.