تشابي ألونسو يقود باير ليفركوزن إلى عصر ذهبي جديد

يواصل المدرب الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني تحقيق الأرقام القياسية، وذلك بعد فوزه على فيردر بريمن بالدوري الألماني، ليصبح أول مدرب في تاريخ النادي يحقق الفوز في 13 مباراة متتالية في مختلف المسابقات.

وفاز فريق باير ليفركوزن على فيردر بريمن بثلاثة أهداف دون رد، سجلها جيريمي فريمبونج واليخاندرو جريمالدو وسجل أوليفييه ديمان بالخطأ في مرماه، وهذا الفوز هو إنجاز تاريخي لأليونسو وليفركوزن، حيث يشير إلى بداية عصر ذهبي جديد للفريق الألماني.

وحقق ألونسو رقما قياسيا جديدا في الدوري الألماني بعدما أصبح أول مدرب يحقق الفوز الثامن على التوالي للفريق في البطولة، كما حقق الفوز الرابع على التوالي في الدوري الأوروبي.

وبهذا الفوز، يواصل باير ليفركوزن تصدره لجدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 34 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني.

يذكر أن ليفركوزن خاض 17 مباراة في جميع البطولات، وفاز في 16 مباراة وحقق تعادل وحيد، ولم يتعرض للخسارة حتى الآن، كما أحرز 62 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، ويتصدر ترتيب الدوري الألماني متفوقًا على بايرن ميونخ، ويتصدر أيضًا مجموعته بالدوري الأوروبي بعد أن فاز بجميع مبارياته الأربع حتى الآن.

