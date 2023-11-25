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الأحد 26 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيميوني يدفع بتشكيل ناري لأتلتيكو مدريد أمام ريال مايوركا

ألفارو موراتا وأنطوان
ألفارو موراتا وأنطوان جريزمان
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يسعى أتلتيكو مدريد إلى مواصلة انتصاراته في الدوري الإسباني، عندما يستضيف ريال مايوركا مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 14 من المسابقة.

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ريال مايوركا، حيث دفع بتشكيل ناري يضم كلاً من ألفارو موراتا وأنطوان جريزمان في الهجوم.

جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك

الدفاع: هيرموسو، فيتسل، أزبيليكويتا

خط الوسط: كوكي، لورينتي، لينو، جريزمان، باريوس

الهجوم: ألفارو موراتا، كوريا

ويعتبر موراتا أحد أهم هدافي أتلتيكو مدريد هذا الموسم، حيث سجل 8 أهداف في 13 مباراة، أما جريزمان، فكان أحد أبرز نجوم الفريق في الموسم الماضي، ويسعى لاستعادة مستواه المعهود في هذا الموسم.

يأمل أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز على ريال مايوركا، من أجل مواصلة الضغط على ريال مدريد المتصدر، وتعزيز فرصه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

يحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، فيما يأتي فريق ريال مايوركا في المركز الـ 17 برصيد 9 نقاط.


 

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