رئيس مدينة الشهداء يناقش أليات صيانة معدات الحملات الميكانيكية ومراجعة مهمات الكهرباء

عقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم اجتماعاً مسائياً بحضور منال عبده نائب رئيس المدينة و أشرف مطر سكرتير المجلس، ورؤساء الوحدات القروية.

وناقش رئيس المدينة خلال الاجتماع، أعمال فحص وصيانة معدات الحملات الميكانيكية بالمركز والمدينة موجهاً بالتحديث المستمر لأعمال تصنيف المعدات حسب الحالة الفنية ونوع ومستوى الصيانة أو الإصلاح المطلوب لكل مُعدة.

وأكد رئيس المدينة، على ضرورة الالتزام والمتابعة لتحقيق رؤية القيادة السياسية نحو رفع كفاءة الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية لتصبح مراكزاً قادرةً على المواجهة الفورية للأزمات و الكوارث، وأداء كافة المهام المنوطة بها بأفضل مستوى ممكن.

وأكد أبو حطب، تواصل أعمال رفع نواتج التطهير والحفر بالشوارع والطرق العامة والداخلية وعلى حواف الترع، والإلتزام الكامل بخطة العمل بهذا الشأن حتى التخلص التام من كافة المخلفات على حواف الترع لتوسعة الطرق، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، والمظهر العام للترع والطرق العامة خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وناقش أبو حطب خلال الاجتماع الاستعدادات اللازمة لاستقبال فصل الشتاء مشدداً على ضرورة تسوية الطرق بالقرى لتيسير حركة المواطنين حال سقوط الأمطار ، كما أكد على ضرورة جاهزية عربات الكسح وماكينات شفط المياه للتعامل الفوري مع تجمعات مياة الأمطار.

وأكد رئيس المدينة أهمية مراجعة وصيانة جميع أعمدة الإنارة وخطوط ووصلات وجميع مهمات الكهرباء قبل فصل الشتاء حفاظاً على سلامة المواطنين مشدداً على تقديم التوعية اللازمة للمواطنين للتعامل بحذر مع مهمات الكهرباء وتوعية أطفالهم وعدم الاقتراب نهائياً من أعمدة الإنارة بالشوارع أثناء وبعد تساقط الأمطار.

وشدد أبو حطب خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة، ونواتج الحفر، والتطهير بمركز الشهداء والتي تعيق الحركة وتؤدي إلى حجز وتجمع مياه الأمطار.

وناقش رئيس المدينة مستجدات ملف التصالح موجهاً إلى العمل على سرعة إنهاء الملفات للعرض على لجان البت، مؤكداً على سرعة الأرشفة الإلكترونية للملفات المستوفاه للحفاظ على حقوق المواطنين.

وأكد أبو حطب على العمل الجاد والمستمر في إزالة جميع الإشغالات التي تعيق السلاسة المرورية بالطرق، والشوارع وكذلك منع الانتشار العشوائي للاعلانات على أعمدة الإنارة والحوائط والذي من شأنه الإخلال بالمظهر الجمالي للشوارع.

وشدد رئيس المدينة على المتابعة المتواصلة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية في المهد لأيٍ من هذه المحاولات.