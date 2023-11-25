من قلب باريس.. رئيس مؤسسة إسلام فرنسا لـ"القاهرة الاخبارية": الخبرة المصرية في محاربة التطرف نموذج يستحق الدراسة

قال الدكتور غالب بن الشيخ، رئيس مؤسسة إسلام فرنسا، إنه دائمًا ما يكون سعيدًا عندما يزور مصر، لأنها أم الدنيا ، مشيرًا إلى أنه يستفيد بصورة كبيرة عندما يلتقي بالعلماء والمفكرين، ولديه صداقة حميمة مع مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، ولديه الكثير من المحبة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأضاف رئيس مؤسسة إسلام فرنسا، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، وتم تصويرها من قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن سفراء مصر المتتاليين في فرنسا أصدقاء له مشيرًا إلى أن المؤتمرات والملتقيات التي يشارك فيها في مصر تُعطي له العبرة والأسوة التي يجب أن يتأسى بها.

وأكد أن الخبرة المصرية في محاربة التطرف تعتبر نموذجًا يستحق الدراسة في إطار القوانين والثقافة الفرنسية لكي يتم تطبيق هذه الدراسة على الجماعات الظلامية التي تتذرع بالدفاع عن الإسلام، وهي للأسف الشديد تضر به أكثر مما ينفع.



