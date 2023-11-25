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السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المتحدث باسم اليونيفيل يؤكد تعرض دورية لنيران من الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني

اليونيفيل
اليونيفيل
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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أندريا تيننتي، تعرض دورية تابعة للقوة اليوم السبت، لنيران من قوات الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة عيترون بالجنوب اللبناني.
وأضاف تيننتي أنه لم يصب أي من حفظة السلام ولكن سيارتهم تضررت، موضحا أن الحادث وقع خلال فترة من الهدوء النسبي على طول الخط الأزرق.
وجدد التأكيد على تصريحات رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال ارولدو لازارو والتي حث فيها الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف دائرة العنف هذه، مذكّرًا الجميع بشكل صارم بأن أي تصعيد إضافي قد يكون له عواقب مدمرة.
وأكد تيننتي أن الهجوم اليوم على قوات حفظ السلام، التي تعمل بجهد للحد من التوترات واستعادة الاستقرار في جنوب لبنان، أمر مثير للقلق العميق، مدينا هذا العمل ومؤكدا على مسئولية الأطراف في حماية قوات حفظ السلام، ومنع المخاطر غير الضرورية عن أولئك الذين يسعون إلى تحقيق الاستقرار.
وذكر تيننتي، جميع الأطراف بقوة بالتزاماتها بحماية حفظة السلام وتجنب تعريض الرجال والنساء الذين يعملون على استعادة الاستقرار للخطر.

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