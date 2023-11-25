نيجيريا تستهدف الوصول بإنتاجها من القمح إلى 1.250 مليون طن للموسم 23 / 24

قال وزير الزراعة والأمن الغذائي في نيجيريا أبوبكر كياري، إن بلاده تستهدف الوصول بإنتاجها المحلي من القمح إلى 250ر1 مليون طن للموسم الزراعي 2023 / 2024.

وقال الوزير - في تصريحات لمرافقيه الصحفيين بولاية جيجاوا بوسط نيجيريا - إن التغيرات المناخية باتت تشكل عامل تأثير على الزراعة وأمن الغذاء في نيجيريا؛ حيث امتد على غير المعتاد موسم الجفاف في البلاد للعام 23 / 24؛ وهو ما أدى الى إعلان نيجيريا "حالة الطوارئ الأمنية الغذائية" في منتصف يوليو الماضي.

وأضاف أن مساحة الاراضى المنزرعة بالقمح في نيجيريا زادت من 200 ألف إلى 250 ألف هكتار، يعمل بها نحو ربع مليون مزارع نيجيري.

وأشار الوزير النيجيري - التي نقلت القناة الإخبارية المستقلة لنيجيريا جانبا منها - إلى أن البنك الإفريقي للتنمية بالتعاون مع الحكومة النيجيرية خصص 134 مليون دولار أمريكي لدعم صغار مزارعي الحبوب، وفي مقدمتها القمح والأرز والذرة في نيجيريا؛ لتعظيم إنتاجيتهم بما لا يقل عن 20 % عن متسوياتها الحالية.