الأرصاد: الطقس غدا معتدل على أغلب الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 25

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتنشط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وخلٌيج السويس وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد مما يؤدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

وتتهيأ فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى خمسة أمطار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الادارية 25 17

6 اكتوبر 26 16

بنهــــا 25 17

دمنهور 25 17

وادى النطرون 25 16

كفر الشيخ 24 16

المنصورة 25 17

الزقازيق 25 17

شبين الكوم 25 16

طنطا 24 16

دمياط 25 17

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 26 13

السويس 25 14

العريش 25 13

رفح 25 13

رأس سدر 26 16

نخل 24 05

كاترين 19 04

الطور 26 14

طابا 25 15

شرم الشيخ 32 20

الاسكندرية 24 17

العلمين الجديدة 24 17

مطروح 23 14

السلوم 21 13

سيوة 23 09

رأس غارب 31 18

الغردقة 31 19

سفاجا 31 18

مرسى علم 32 20

شلاتين 31 22

حلايب 30 22

أبو رماد 31 21

رأس حدربة 30 21

الفيوم 24 12

بني سويف 24 11

المنيا 25 12

أسيوط 25 11

سوهاج 26 13

قنا 29 14

الأقصر 30 15

أسوان 32 16

الوادى الجديد 29 10

أبوسمبل 33 16

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 35 23

المدينة 34 21

الرياض 31 18

المنامة 26 23

أبوظبى 29 21

الدوحة 27 21

الكويت 25 16

دمشق 20 12

بيروت 24 16

عمان 20 10

القدس 20 12

غزة 24 17

بغداد 26 14

مسقط 28 22

صنعاء 25 07

الخرطوم 39 24

طرابلس 20 12

تونس 19 10

الجزائر 17 08

الرباط 21 08

نواكشوط 24 08

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 11 02-

إسطنبول 12 01

إسلام آباد 23 10

نيودلهى 25 14

جاكرتا 31 25

بكين 05 04-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 12 07

أثينا 13 03

روما 13 04

باريس 07 04

مدريد 14 05

برلين 01 01-

لندن 08 07

مونتريال 04 02

موسكو 04- 05-

نيويورك 09 07

واشنطن 11 05

أديس أبابا 32 16