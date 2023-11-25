وضع حجر الأساس لمبنى مجمع النيابات الإدارية بشبين الكوم

وضع المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية بشبين الكوم، بحضور اللواء إبراهيم أبوليمون - محافظ المنوفية".

وذلك مواكبةً لقرب مرور سبعين عاماً على نشأة النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة، قامت رسالتها على مكافحة الفساد وإعلاء سيادةالقانون، وفي إطار السياسة التي تنتهجها النيابة الإدارية حيال التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة لها، تعود بالنفع على موظفيالجهاز الإداري للدولة والمواطنين المترددين على مقار النيابة المختلفة، قام المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبتالموافق ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٣، يصاحبه اللواء إبراهيم أبو ليمون - محافظ المنوفية، بوضع حجر الأساس لمبنى مجمع النيابات الإدارية بشبين الكوم.

جاء ذلك في حضور كلٍ من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبدالله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية،والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا- مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، واللواء مختار حسين - رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ولفيفُ من المستشارين مديريوأعضاء النيابة الإدارية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

و كان في استقبالهم : المستشار فوزي عبد الله- مدير المكتب الفني بشبين الكوم، والمستشار رجب شرشر - مدير فرع الدعوى التأديبية بشبين الكوم، ولفيفُ من المستشارين مديري وأعضاء النيابات الإدارية بمحافظة المنوفية.

وفي كلمته، رَحَّبَ اللواء إبراهيم أبو ليمون - محافظ المنوفية، بالمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالحضور الكريم، وأكدعلى الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية، وشدد على توفير كل سُبُل الدعم من المحافظة لتمكينالنيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية وتحقيق العدالة.

كما ألقى المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلمة وَجَّه فيها الشكر للواء إبراهيم أبو ليمون - محافظ المنوفية، لدعمهالمستمر وحرصه على تيسير كافة السُبُل وتذليل العقبات لكي نشهد اليوم وضع اللَبنة الأولى في مولد صرح قضائي جديد بمحافظة المنوفيةوهو مجمع النيابات الإدارية بشبين الكوم، وأثنى على الجهد المبذول من السادة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بالمنوفية، طوال الفترةالماضية، متمنياً للجميع التوفيق في أداء رسالتهم السامية في محراب العدالة.

وخلال فعَّاليات وضع حجر الأساس، تم استعراض تفصيلات المشروع، المُكَوَّن من دور أرضي وثمانية أدوار متكررة، ويشتمل علىعدد"١١١" غرفة مكتب للسادة مديري وأعضاء النيابة، وقاعة تدريب، وصالة لكبار الزوار، واستراحة للسادة الأعضاء، وجرى مراعاة تجهيزهبما يتناسب وذوي الاحتياجات الخاصة، ولإمكانية استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء.

وفي ذات السياق، قام المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء إبراهيم أبو ليمون - محافظ المنوفية، بتوقيع بروتوكولتعاون بين النيابة الإدارية ومحافظة المنوفية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى - نائب محافظ المنوفية، واللواء عماد يوسف - سكرتير عام المحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن البروتوكول يَهدِف لتعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في كافة المجالات المتعلقة بالتدريب؛ من خلال تولي مركز التدريبالقضائي بالنيابة الإدارية إعداد وتنفيذ دورات تدريبية للعاملين بالمحافظة؛ لصقل مهاراتهم وزيادة خبراتهم الوظيفية، وتنسيق عقد المؤتمراتوالدورات التدريبية التي يتفق الطرفان على تنظيمها.

وفي ختام اللقاء قام كل من سيادة المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، واللواء إبراهيم أبو ليمون - محافظ المنوفية، بتبادل الدروع التذكارية.

كما حَرصَ المستشار حافظ عباس، على الاجتماع بالسادة المستشارين مديري وأعضاء المكتب الفني وفرع الدعوى التأديبية ومديريالنيابات الإدارية بالمنوفية وأعضاءها، حيث أكد سيادته خلال الاجتماع على حرصه الدائم على التواصل المستمر والمباشر بين رئاسة الهيئةوأعضاء النيابة الإدارية، وتوفير كل سُبُل الدعم للأعضاء والمقرات والتجهيزات؛ بما يكفل لهم أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.

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