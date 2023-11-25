8 نقاط تبرز جهود مصر فى إفشال مخططات تهجير الفلسطينيين

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، تقريرًا حول الدور المصري في إفشال مخططات تهجير الفلسطينيين.
فشل مخططات تهجير الفلسطينيين:
- أكدت مصر مرارًا رفضها لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين.- سعت مصر لخلف رأي عام إقليمي وعالمي داعم لهذا الموقف.
- تمكنت مصر من انتزاع مواقف دولية برفض تصفية قضية فلسطين.
- مجلس الأمن القومي المصري أكد رفضه تصفية القضية الفلسطينية والتهجير.
- مصر أكدت أمام مجلس الأمن أن حل الدولتين هو الأساس وليس التهجير.
- الدور المصري أدى إلى تغيير نسبي في توجهات الدول الكبرى.
- مصر فتحت معبر رفح منذ اليوم الأول لاستقبال المصابين وإرسال المساعدات.
- مصر خصصت مطار العريش لاستقبال المساعدات من مختلف دول العالم.
- مصر استقبلت العديد من المصابين الفلسطينيين لتلقى العلاج بمستشفياتها.