برلماني: مبادرة منتدى شباب العالم تتكامل مع جهود الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن إطلاق منتدى شباب العالم مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية" التي تدعو كافة نشطاء ومؤثري العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا لتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، تأكيد على الدور المحورى الذى يلعبه المنتدى فى القضايا الدولية، وترسيخ لمبدأ إرساء السلام في المنطقة.

وأضاف هندى: "منتدى شباب العالم يقوم بجهود ودور محوري يتكامل مع الدور الكبير الذى تبذله الدولة المصرية سياسيا وإنسانيا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة الأخيرة، وعبر التاريخ، حيث تدعم الدولة المصرية القضية الفلسطينية بشكل كبير ، واليوم يعلن منتدى شباب العالم فى رسالة هامة وقوية للعالم الدور الكبير الذى يلعبه الشباب فى هذا الصدد، ومن ثم هذه التحركات تعزز الفرصة لتحرك المجتمع الدولي نحو تلبية رؤية الدولة المصرية لوقف إطلاق النار.

وأشار النائب إلى أن هذه التحركات جميعها تقود المجتمع الدولى إلى ضرورة القيام بالدور المنوط به، وأن حالة الصمت الغريب حيال هذه الأزمة والحرب القائمة فى قطاع غزة أمر مرفوض، ومن ثم كل هذه التحركات تساهم وتدعم خطوات الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى للحرب من ضرورة وقف إطلاق النار والحفاظ على أمن المنطقة وعدم الانجراف لتصبح منطقة نزاع كبيرة، وهذا لن يتحقق سوى من خلال حل الدولتين.