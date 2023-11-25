دي يونج يعود لتشكيل برشلونة الأساسي أمام رايو فاليكانو بالليجا

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة رايو فاليكانو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل فريق برشلونة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره رايو فاليكانو بملعب تيريزا ريفيرو، إذ ينطلق اللقاء في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الهولندي فرينكي دي يونج في التشكيل الأساسي البلوجرانا، عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به، وأبعدته عن مباريات الفريق في الليجا ودوري أبطال أوروبا.

ويقود هجوم الفريق الكتالوني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي رفقة لامين يامال وفيران توريس.

ويحتل برشلونة، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن جيرونا متصدر جدول الترتيب، بينما يأتي رايو فاليكانو عاشرًا بـ18 نقطة.

تشكيل برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو

حراسة المرمى: إينياكي بينيا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - إينيجو مارتينيز - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج - أوريول روميو - بيدري جونزاليس

وفي الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.