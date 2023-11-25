وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق: ضرب غزة أنقذ إسرائيل من حرب أهلية

قال حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، إن مشهد البارحة بمعبر رفح حيث تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي تصدر العالم، معلقا: «كان مشهد احتفالي وسط مأساة».

وأضاف «عصفور» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج«صباح الخير يا مصر» المذاع على فضائية«الأولى المصرية»، أن الفلسطينيين يصفون فترة الهدنة بأنها هدنة من الموت، موضحا أن آلية تسليم الأسرى والرهائن جزء من البعد الأمني للصفقة، مشيرًا إلى أن مصر هى الطرف الأساسي في التنسيق بين مختلف الأطراف، ومد فترة الهدنة ليس أمرا مستبعدا، فحرب غزة أنقذت إسرائيل من حرب أهلية داخلية.

وتابع: الشعب الفلسطيني كان بحاجة إلى هذا الوقف المؤقت لاطلاق النار، معتبرا أن هناك تكاملا ثلاثيا بين مصر وقطر وحركة حماس في تطبيق هذه الهدنة، ولأول مرة يكون هناك تعاون بين مصر وقطر، وحركة حماس سلمت قائمة بالأسماء إلى مصر وهى بدورها نقلتها إلى إسرائيل.