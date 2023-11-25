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السبت 25 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط صاحب محطة لتصرفه في 160 ألف لتر سولار بالبحيرة

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، حملاتها الرقابية بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبداللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز رشيد.

أسفرت عن ضبط كميات من السولار تقدر بـ 161 ألف لتر، قام أحد أصحاب محطات تموين السيارات بالتصرف بهم وذلك بإعادة بيعهم بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة التموين والتجارة الداخلية محطات تموين السيارات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة