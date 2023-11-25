تعرف على موعد إرسال قائمة الأهلي لمونديال كأس العالم للأندية

يستعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لاختيار قائمة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر القادم.

ويرسل الأهلي قائمة كأس العالم للأندية يوم ٤ ديسمبر القادم وهي قائمة نهائية تضم 23 لاعبا.

وقال مصدر داخل الأهلي إن كولر سوف يستقر على ملامح قائمة الأهلي المونديالية عقب انتهاء مباراة ميدياما الغاني المرتقبة اليوم.

وتطير بعثة الأهلي إلى السعودية يوم 11 ديسمبر القادم استعدادا لخوض أولى مباريات المونديال يوم 15 أمام الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي ثنائية خط الدفاع في مباراة ميدياما الغاني الليلة.

وعلمت الـ"بوابة نيوز" أن كولر سوف يدفع بكل من محمد عبد المنعم ورامي ربيعة في الخط الخلفي.

وكانت هناك مفاضلة بين ربيعة وياسر إبراهيم ولكن كولر استقر على اختيار الأول للتواجد أساسيا في مباراة اليوم.

وينتظر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحصول على تقرير طبي بشأن تحديد موعد إعلان جاهزية التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق.

وتعرض كريستو للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال الأيام الماضية وتحديدا خلال التراي ماتش الذي أقامه الجهاز الفني بين الفريق الأول ونظيره الشباب.

ويغيب كريستو عن قائمة الأهلي التي دخلت معسكر مغلق أمس استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني الليلة.

كما عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع كريم الدبيس لاعب الفريق من أجل تجهيزه لمباراة ميدياما الغاني الليلة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة اليوم حيث سيتواجد الدبيس أساسيا في قيادة الجبهة اليسرى لعدم جاهزية علي معلول.