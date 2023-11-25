محافظ مطروح يستقبل رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات.. صور

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، يرافقه الدكتور رمضان عرفة مدير عام مراكز النيل، والدكتور أحمد ضاحي مدير العلاقات العامة والمراسم بقطاع الإعلام الداخلي، وبحضور الدكتورة ام العز بريك مدير عام إعلام الإسكندرية ومطروح.

رحب اللواء خالد شعيب بضيوف المحافظة مع الإشادة بدور الهيئة في مجال التوعية والتثقيف على مستوى محافظات الجمهورية وخاصة مطروح، مع جهود مركز الإعلام بالمحافظة ودوره في التواصل المستمر وعقد العديد من ندوات التوعية والتثقيف في العديد من المجالات، ومنها الإعداد لعقد مؤتمر غدا الأحد، بحضور رئيس قطاع الإعلام الداخلي، للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسيه الشهر المقبل ضمن الفعاليات التى تنظمها الهيئة خلال أكتوبر ونوفمبر بعنوان “صوتك مستقبلك.. انزل شارك” للحث على المشاركه كمسىؤولية وواجب وطنى.

ومن جانبه أكد رئيس الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، أنه جارٍ توسيع وتكثيف جهود الهيئة بمطروح مع مقترح دعم مكتبات المحافظة في مرسى مطروح وسيوة بمزيد من الكتب التى تصدرها الهيئة، والمشاركة في إعداد مزيد من دورات التدريب للجهات المشاركة في جهود التوعية والتثقيف لتنمية المهارات وكيفية التعامل مع المواقف خاصة الأزمات والطوارئ.

وأهدى رئيس الإعلام الداخلي درع الهيئة لمحافظ مطروح؛ تقديرًا لجهوده وما يبذل من أجل تحقيق التنمية في كافة المجالات بالمحافظة، كما تم إهداء عدد من الكتب والمجلات والنشرات الدورية ونسخة من الدستور المصري باللغة العربية والأجنبية التى تصدرها الهيئة.