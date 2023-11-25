حبس عاطل ضبط بحوزته 12 فرش حشيش بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق بالإسماعيلية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل بيعها وتوزيعها على صغار التجار والمتعاطين بدائرة مركز شرطة القصاصين .

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات للنقيب أحمد حمدي، معاون مباحث مركز شرطة القصاصين، عن قيام أحد العناصر الإجرامية بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش



بتقنين الإجراءات القانونية، وبعد استصدار إذن النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضبطه، تم إلقاء القب على المتهم وبحوزته 12 فرش من مخدر الحشيش، قبل توزيعهم علي عملاءه بنطاق دائرة المركز.

كما تم ضبط مبلغ مالي قدره حوالي 22 ألف جنيه وهاتف محمول بحوزة المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بهدف الإتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه

تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.