الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير لوجود غطاء سحابي يؤثر على شمال البلاد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن صور الاقمار الصناعية تشير الي وجود غطاء سحابي يؤثر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والذي يعمل على حجب جزء كبير من آشعة الشمس، كما أنه يعمل على احتجاز الأتربة والرمال المثارة على سطح الأرض والناتجة من الرياح الجنوبية الغربية النشطة والتي تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية على المناطق السالف ذكرها.



ونصحت الارصاد المواطنين الذين يعانون من حساسية الصدر والجيوب الأنفية مراعاة الحالة الجوية وارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل.

كما نشهد اليوم السبت، ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد،حار على جنوب الصعيد ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 28 درجة مئوية.

كما تظل الأجواء مائلة للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ونشاط للرياح والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة. ووجود أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد.