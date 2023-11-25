برلماني: كلمة السيسي بمؤتمر تحيا مصر رسالة للإنسانية

قال النائب مصطفى سالمان، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته بمؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين كشفت عن المدافع الحقيقي عن الشعب الفلسطيني، وأن الشعب المصري لن يتوانى في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني حتى يحصل على حقه في تقرير مصيره وإقلمة دولته المستقلة.

وأوضح سالمان في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي حريص على التأكيد على اصطفاف الشعب المصري بأكمله من أجل التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية خاصة بعد تفويض الشعب المصري له على حماية الأمن القومي المصري، وعدم المساس من حدوده بأي شكل من الأشكال.

وأكد عضو مجلس الشيوخ،أن كلمة الرئيس السيسي بمثابة رسالة واضحة للإنسانية وصريحة أن مصر في ظهر القضية الفلسطينية، وتدعم شعبها لكن ذلك لن يكون على حساب الأمن القومي المصري وكل مخططات إسرائيل المعلنة في التهجير والتصفية وغيرها.



وأشار سالمان إلى أن الرئيس السيسي يتبنى سياسة واعية وحكيمة في التعامل مع الأزمات، ومنذ توليه الحكم في 2014 وحتى الآن، نجحت سياسة مصر الخارجية في التعامل مع الأزمات وإعادة مصر إلى مكانتها على المستوى الدولي، لذلك نجحت جهود الدبلوماسية المصرية بفضل توجيهات القيادة السياسية في إدارة ملف الأزمة الفلسطينية، والتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في غزة، بجانب إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.