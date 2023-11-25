مصر تقود بنجاح "تبادل الأسرى" بين حماس والاحتلال.. ننشر بالأسماء الدفعة الأولى للمفرج عنهم من الجانبين.. وخبير: الهدنة الإنسانية انتصار للإرادة المصرية.. وعلى العالم دعم إقامة الدولة الفلسطينية

"أول الغيث قطرة".. تلك هي الرسالة تختصر نجاح المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وقوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تمت بجهود مصرية قطرية مشتركة، ضمن بنود الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تم الإفراج عن 39 سيدة وطفلا فلسطينيا من المحتجزين في سجون الاحتلال، مقابل الإفراج عن 13 إسرائيليًا من المحتجزين لدى حركة حماس منذ السابع من اكتوبر الماضي، ضمن عملية "طوفان الأقصى".

وشهدت الساعات الأخيرة العديد من التطورات المتلاحقة في قطاع غزة حيث تسلمت السلطات المصرية فند معبر رفع 24 محتجزًا، من بينهم 13 رهينة إسرائيلية وبعضهم من مزدوجي الجنسية و10 تايلانديين وفلبيني، حيث تضمنت صفقة الإفراج عن الأسرى إطلاق سراح مجموعة من حاملي الجنسية التايلاندية.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين، إطلاق سراح 12 محتجزًا من رعايا بلاده، وهم مجموعة من العمال التايلانديين الذين يعملون في مستوطنات غلاف غزة وتم احتجازهم خلال عملية طوفانا لأقصى التي نفذتها حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في السابع من أكتوبر 2023.

ونجحت الجهود المصرية في إتمام عملية تبادل الاسرى حيث استقبلت السلطات المصرية المفرج عنهم من قبل حركة حماس عن طريق الصليب الأحمر الذي نقلت سياراته الأسرى عبر معبر رفح البري، حيث سلمت مصر عبر معبر كرم أبو سالم الأسرى الإسرائيليين إلى القوات المتمركزة قرب المعبر.

قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المُفرج ضمن الدفعة الأولى

وأعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني قائمة بأسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين من السجون الإسرائيلية، الذين تم الإفراج عنهم قبل قليل، وذلك ضمن اتفاق الهدنة المؤقتة، وعددهم 39، وهم:

يوسف محمد مصطفى عطا - رام الله قصي هاني علي أحمد - بيت لحم جبريل غسان إسماعيل جبريل - قلقيلية محمد أحمد سليمان أبو رجب - الخليل أحمد نعمان أحمد أبو نعيم - رام الله براء بلال محمود ربعي - الخليل أبان إياد محمد سعيد حماد - قلقيلية معتز حاتم موسى أبو عرام - الخليل إياد عبد القادر محمد خطيب - القدس ليث خليل عثمان عثمان - رام الله محمد محمود أيوب دار درويش - رام الله جمال خليل جمال براهمة - أريحا جمال يوسف جمال أبو حمدان - نابلس محمد أنيس سليم ترابي - نابلس عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق - القدس روان نافز محمد أبو مطر - رام الله مرح جودت موسى بكير - القدس ملك محمد يوسف سليمان - القدس أماني خالد نعمان حشيم - القدس نهاية خضر حسين صوان - القدس فيروز فايز محمود البو - القدس تحرير عدنان محمد أبو سرية - نابلس فلسطين فريد عبد اللطيف نجم - نابلس ولاء خالد فوزي طنجة - طولكرم مريم خالد عبد المجيد عرفات - نابلس أسيل منير إبراهيم الطيطي - نابلس أزهار ثائر بكر عساف - القدس رغد نشأت صلاح الفني - طولكرم فاطمه نعمان علي بدر - القدس روضة موسى عبد القادر أبو عجمية - بيت لحم سارة أيمن عبد العزيز عبد الله السويسة - نابلس فاطمة إسماعيل عبد الرحمن شاهين - بيت لحم سميرة عبد الحرباوي - القدس سماح بلال عبد الرحمن صوف - قلقيلية فاطة بكر موسى أبو شلال - نابلس حنان صالح عبد الله البرغوثي - رام الله فاطمة نصر محمد عمارنة - جنين زينه رائد عبدو - القدس نور محمد حافظ الطاهر - نابلس

يذكر أن عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية بلغ 7500، من بينهم 72 من النساء، و250 من الأطفال.

قائمة بأسماء المفرج عنهم من قبل حركة "حماس"

في حين، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانًا أكد فيه أسماء الرهائن الذين أفرجت عنهم حركة حماس، وهم:

عائلة آشر: دورون كاتس آشر (34 عامًا)، راز آشر (أربع سنوات) وأفيف آشر (سنتان).

عائلة ألوني: دانييلي ألوني (45 عامًا) وإميليا ألوني (خمس سنوات).

عائلة موندر: روث موندر (78 عامًا)، كيرين موندر (54 عامًا) وأوهاد موندر (تسعة أعوام).

أدينا موشيه (72 عامًا) - حنا كاتسير (76 عامًا) - مارجاليت موزيس (77 عامًا) - تشانا بيري (79 عامًا) - يافا أدار (85 عامًا).

وفي سياق متصل، أوضحت وسائل إعلام عبرية، أن مروحيات عسكرية إسرائيلية نقلت الأسرى المفرج عنهم من قبل حركة حماس، من قاعدة حيتسريم الجوية، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، تحت إشراف وحدة من قوات النخبة التابعة لجيش الاحتلال وقوة من جهاز الأمن العام الشاباك.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحتجزين التايلانديين المفرج عنهم عبروا غزة إلى إسرائيل وفي طريقهم لمركز شامير الطبي، وصرح مصدر بأن جميع التايلانديين من الرجال خرجوا في اتفاق منفصل ولا يشملهم اتفاق التبادل الذي يتضمن نساء وأطفالا.

خبير سياسات دولية: اتفاق الهدنة انتصار للإرادة المصرية

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن اتفاق الهدنة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال يمثل انتصار للإرادة المصرية والترابط الأمريكي المصري القطري على المتعصبين في اسرائيل.

وأضاف، اتفاق الهدنة يعطي للفلسطينيين بريق امل في استعادة الترابط بين الفصائل المختلفة، وإمكانية استعادة الترابط والتماسك وتشكيل جبهة موحدة قادرة على التفاوض مع دولة الاحتلال الإسرائيلية، واستعادة ترابطهم والاستفادة من الدعم المصري الكبير للفصائل الفلسطينية.

وتابع: “اتفاق الهدنة سيكون له آثار على المجتمع العالمي، من أجل التوصل الى اتفاق شامل لإطلاق النار في قطاع غزة وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم في إقامة دولتهم”.