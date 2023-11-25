تشريح جثة طفلة عثر عليها مقتولة في الشرقية

قررت نيابة ابو كبير اليوم السبت تشريح جثة طفله مقيمة بقرية المشاعلة دائرة مركز ابو كبير عثر عليها مقتوله بعد ساعات من تجيبها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهم.

يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طفلة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة ابو كبير يفيد بورود بلاغاةبالعثور علي جثة طفلة.

وتبين من التحريات الأولية العثور على جثة الطفلة ملك أدهم 6 سنوات مقيمة في قرية المشاعلة بمركز أبو كبير وبها آثار شبهة جنائية في حدوث الوفاة وسرقة قرطها الذهبي.

وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.