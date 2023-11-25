المستشار النمساوي ورئيس وزراء مالطا يبحثان قضايا التعاون والهجرة الإثنين المقبل

يبحث المستشار النمساوي كارل نيهمر، الاثنين المقبل، مع رئيس وزراء جمهورية مالطا روبرت أبيلا- الذي يقوم بزيارة رسمية إلى فيينا دعم العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الأوروبي المشترك.

وذكرت المستشارية النمساوية، في بيان، أمس الجمعة، أنه من المقرر إصدار البيانات الصحفية بعد اجتماع العمل، حيث تتطرق المباحثات إلى التنسيق بين البلدين في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ودعم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وتسهيل انتقال العمالة بين البلدين، والتنسيق الأمني وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأشار البيان إلى إجراء مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس وزراء مالطا، حيث يقوم بتحية حرس الشرف برفقة المستشار النمساوي.