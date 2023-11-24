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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بالنيابة عن المجموعة العربية.. مصر تؤكد رفضها لقطع الاتصالات في قطاع غزة

المهندس حسام الجمل
المهندس حسام الجمل رئيس جهاز تنظيم الاتصالات
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ألقى المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كلمة مصر بالنيابة عن مجموعة الدول العربية، وذلك في الجلسة العامة الافتتاحية بالمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23 التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، حيث أكد على دعم مصر الكامل وتضامنها مع الموقف الفلسطيني ورفضها التام لقطع وسائل الاتصالات والإنترنت وتدمير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات في قطاع غزة مما يهدد حماية وأمن المدنيين المتواجدين داخل القطاع.

وجاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية والمنعقد بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 20 نوفمبر حتى 15 ديسمبر 2023.

لمهندس حسام الجمل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23 قطاع غزة