بالنيابة عن المجموعة العربية.. مصر تؤكد رفضها لقطع الاتصالات في قطاع غزة

ألقى المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كلمة مصر بالنيابة عن مجموعة الدول العربية، وذلك في الجلسة العامة الافتتاحية بالمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23 التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، حيث أكد على دعم مصر الكامل وتضامنها مع الموقف الفلسطيني ورفضها التام لقطع وسائل الاتصالات والإنترنت وتدمير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات في قطاع غزة مما يهدد حماية وأمن المدنيين المتواجدين داخل القطاع.

وجاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية والمنعقد بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 20 نوفمبر حتى 15 ديسمبر 2023.