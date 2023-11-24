محافظ كفرالشيخ: 15 قافلة للأورمان للكشف والتحاليل الطبية وصرف العلاج

تابع، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود جمعية الأورمان بالمحافظة، برئاسة عادل درغام، فى تنظيم 15 قافلة طبية تضم جميع التخصصات بمستشفى كفرالشيخ الجامعى، لإجراء الفحوصات وصرف العلاج بالمجان لـ 1651 شخص، من أبناء المحافظة وتم الكشف علي عدد 137 مريض ليصبح الاجمالي 1651 حالة بـ ٥ مراكز ومدن وهم “كفر المنشي وحليس واريمون والوقف واسحاقة والشرقي والاخماس والشهابيه والغطاسية والعمير والزعيم”.

قال محافظ كفرالشيخ، أن جمعية الأورمان نظمت قافلة طبية، بمستشفى كفرالشيخ الجامعى، لإجراء الكشف والتحاليل الطبية، والأشعة، وصرف العلاج بالمجان لـ 1651 شخص من مراكز كفرالشيخ، وبلطيم مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأشاد بجهود جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقى، وما يقدمه من دعم في مختلف التخصصات بمستشفى كفرالشيخ الجامعى، فضلاً عن جهود جمعية الأورمان، في دعم الأسر الأولى بالرعاية، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.