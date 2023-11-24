رئيس «الدواء» يتفقد فرع الهيئة بالأقصر ويؤكد: التفتيش الصيدلي عصب العملية الرقابية

قام الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بزيارة تفقدية لفرع الهيئة بمحافظة الأقصر، وذلك على هامش زيارته للمحافظة، لحضور المشاورات والمباحثات التي تجري بشأن إنشاء آلية إقليمية للشراء المجمع للقاحات، وعدد محدد من الأدوية الأساسية.

وقد التقى رئيس الهيئة بمديرة الفرع والسادة الصيادلة مفتشي هيئة الدواء بالاقصر، وأشاد بالجهود المبذولة من قبلهم، وما أسفرت عنه تلك الجهود من التوسع في الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، وذلك لإحكام الرقابه على السوق الدوائي.

كما أكد توفير سبل الدعم الكامل لفروع الهيئة بجميع المحافظات؛ للقيام بالأعمال المنوطة به لخدمة جموع الصيادلة، والعمل على تذليل العقبات لسرعة أداء الخدمات المقدمة.

وشدد على أن التفتيش الصيدلي هو عصب العملية الرقابية، ودعا إلى التصدي لأي محاولة للتداول غير الشرعي بكل حسم، ووجه جميع العاملين بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية، وإحكام الرقابة على سوق الدواء بالأقصر، ومقاومة المؤسسات غير المرخصة، وأي أنشطة غير شرعية لتداول الأدوية داخل المحافظة.

ويأتي ذلك فى إطار ما توليه الهيئة من أولوية لدعم فروع الهيئة بالمحافظات المختلفة؛ لضبط سوق الدواء، وتوفير المستحضرات الطبية بجودة عالية، وبشكل آمن وفعال، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية وكافة الجهات المعنية.

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