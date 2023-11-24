أشرف زكى لـ "البوابة نيوز": ما حدث بمسلسل بطن الحوت إهانة للفن.. وانتظروا قرارات رادعه

إنتقد الدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية، مشاركة المدعو "كروان مشاكل" بمسلسل "بطن الحوت" ضمن أحداث حلقات المسلسل.

وقال الدكتور أشرف ذكى فى تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" إن ماحدث يمثل إهانة للفن المصرى بشكل عام، ولا أريد الحديث عن أشخاص بعينها ولكن لن يمر ما حدث مرور الكرام، وقد تم تغريم الشركة المنتجة مبلغ ١٠٠ ألف جنيه، والتقدم بشكوى من النقابة ضد مخرج المسلسل.

وإختتم "إنتظرونا منى قرارات رادعة مساء اليوم، وسنتصدى لأى فعل أو موقف أو تصرف يمس الفن المصرى، أو يقلل من شأنه، وكل القرارات الحاسمة سيتم إعلانها مساء اليوم.

يشار إلى أن الدكتور أشرف ذكى قد أعلن من قبل عن عدم السماح لأى شخص غير نقابى بالعمل فى الأعمال الفنية.

يذكر أن حالة من الجدل سادت مواقع التواصل الاجتماعي، ونال المسلسل حالة من الهجوم بعد ظهور "التيك توكر" كروان مشاكل ضمن أحداث مسلسل بطن الحوت.