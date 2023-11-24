فنلندا تؤكد أهمية التعاون بين الهند والاتحاد الأوروبي لتأمين شبكات سلاسل الإمداد

الجمعة 24/نوفمبر/2023 - 02:53 م

أكد وزير شئون التجارة الخارجية والتعاون من أجل التنمية في فنلندا فايل تافيو، أهمية التعاون بين الهند وبلاده والاتحاد الأوروبي من أجل إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية وتأمين شبكات سلاسل الإمداد في ظل تطورات الأوضاع الراهنة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم /الجمعة/ بمناسبة زيارة الوزير الفنلندي للهند التي شارك خلالها في منتدى رجال الأعمال بالهند ودول الشمال وبحر البلطيق الذي نظمته وزارة الشئون الخارجية الهندية واتحاد مؤسسات الصناعة في نيودلهي.

وأشاد الوزير الفنلندي بمسار النمو في الهند، وقال إنه يرحب بأن تشارك شركات فنلندية في استثمارات بالهند، مشيرا إلى أنه توجد شركات هندية كثيرة تعمل بصورة جيدة في فنلندا وأوروبا، وأن هذا يجعله يشعر بالتفاؤل بإمكانية نمو التجارة بشكل أفضل.

وفي معرض رده على سؤال عن مشكلات تعطل شبكات سلاسل الإمداد العالمية، أكد الوزير الفنلندي أهمية التعاون لدعم شبكات الإمداد، وقال "إنه في ظل استمرار حركة التجارة العالمية، فإننا نشهد مؤشرات على وجود إجراءات حماية يمكن أن تعرقل سلاسل الإمداد لأن الجميع يرغبون في تأمين أعمالهم وإمداداتهم، وليس من الواقعي أن نفعل كل شيء بأنفسنا فقط، ولذلك يتعين علينا سواء كنا في أوروبا أو الهند أن نعمل معا من أجل دعم شبكة الإمداد".

وأضاف "نفهم جيدا أننا نحتاج للمزيد من التجارة، وسوف أثير هذه المسألة بمناسبة المباحثات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي، ومن الضروري أن يكون هناك تعاون إذا كانوا يرغبون في النجاح لتحقيق النفع المتبادل، ولذلك فإنني بوصفي ممثلا لفنلندا أحث كلا من الهند والاتحاد الأوروبي على مواصلة العمل معا لإيجاد حلول لأن ذلك سيحقق المصلحة التجارية في ظل أوقات الأزمات والمصاعب الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا، وأعتقد أنه من المهم أن يتم تأمين سلاسل إمداداتنا".

وأشار الوزير الفنلندي إلى أن وضع التبادل التجاري بين فنلندا والهند وضع جيد، وأن ثمة إمكانيات لتعزيزه، وأن بلاده تشعر بسعادة للتعامل مع الهند.