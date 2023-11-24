غدا.. اجتماع فني لمباراة الزمالك وأبوسليم الليبي في الكونفيدرالية

يعقد في الثالثة عصر غدًا السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للاتفاق على زي الفريقين في اللقاء، وبعض الأمور التنظيمية والإدارية الخاصة بالمباراة.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كل من، أحمد حسني المدير الإداري للأبيض ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي النادي الليبي، وطاقم التحكيم التونسي المكلف بإدارة المباراة بقيادة محرز المالكي.

ويستضيف فريق الزمالك، أبو سليم الليبي في السادسة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقود الزمالك حاليا المدرب معتمد جمال وذلك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد خلفا للمدرب خوان كارلوس أوسوريو الذى رحل لسوء النتائج.