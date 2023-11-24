غدا.. مؤتمر صحفي لمدرب الزمالك للحديث عن لقاء أبوسليم الليبي

يعقد في الحادية عشرة صباح غداً السبت ، المؤتمر الصحفي لمعتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك باستاد برج العرب، قبل مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيخوض الزمالك تدريبه الختامي في الخامسة مساء الغد على ملعب فندق إقامة الفريق، وسيتم السماح للإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتقرر إقامة المؤتمر الصحفي لشكري الخطوي المدير الفني لبطل ليبيا في الحادية عشرة والنصف صباحاً، على أن يخوض فريق أبو سليم مرانه الختامي في السادسة مساء الغد باستاد برج العرب.

ويستضيف فريق الزمالك، فريق أبو سليم الليبي في السادسة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.