صور| مستشار رئيس الجمهورية يتفقد مشروع الجذب السكاني "بشائر الخير"

تفقّد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ، مشروع الجذب السكاني (قرى بشائر خير الوادي) شمال مدينة الخارجة، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

حيثُ قاموا بتفقّد الوحدات السكنية ومحطة الوقود والمدرسة، وأشاد "جمال الدين" بنجاح التجربة وتكامل وجودة الخدمات المُقدمة للقاطنين هناك، كما اطّلع على مشروع زراعة الصوب التي تبلغ ٣٠ صوبة منزرعة(طماطم، خيار، باذنجان، كوسة، فلفل، تين شوكي، نخيل)، والتي تحقق الاكتفاء الذاتي من الخضروات لساكني قرى بشائر الخير.

كما تفقّد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ، مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والشعبية.

حيثُ اطلّع "جمال الدين" على الخدمات المقدمة داخل المركز والأنشطة الرياضية والترفيهية، وتعرّف على عمل العيادات المختلفة، مُشيدًا بالخدمات التي يُتيحها لتأهيل ذوي الهمم ودمجهم بالمجتمع.

من ناحيةٍ أخرى، تم تفقد مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، الذي تم الانتهاء من تشغيله تمهيدًا للافتتاح؛ في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الأجهزة المختلفة في التعامل مع الأزمات.

تضامنًا مع فلسطين الشقيقة، تابع اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مبادرة أهالي المحافظة للتبرع لدولة فلسطين على إثر الأحداث الأخيرة، ترافقهم حنان مجدي نائب المحافظ، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والشعبية.

حيثُ تفقّد الوفد مجمع التمور التابع للمحافظة، وصرّح المحافظ أنه تم تعبئة ١٠٠ طن من التمور لنقلها إلى الأشقاء في غزة من منطلق ما يحتمه الواجب الإنساني، مُشيرًا إلى تحرك الشاحنة غدًا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري.

من ناحيةٍ أخرى، تفقّد "جمال الدين" و"الزملوط" أجنحة المعرض السنوي للسياحة والتسوق بمدينة الخارجة، ووجّه المحافظ بالتنسيق بين الغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت" لتخصيص جناح لعرض وبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وكان قد استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي نائب المحافظ، أمس الخميس ، اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، والذي يزور المحافظة على مدار ثلاثة أيام ويعقدُ مؤتمرًا جماهيريًا مع شباب البرنامج الرئاسي للمحافظات الحدودية (أهل مصر)؛ لعرض جهود الدولة في تنمية المحافظات الحدودية، والاطلاع على ما تشهده المحافظة من طفرة تنموية غير مسبوقة على مستوى كافة القطاعات.

حيثُ استهلت الزيارة، بتفقد العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، التي تُعد النموذج الأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يُحاكي العاصمة الإدارية الجديدة ويرتبط بها رقميًا، وأشاد "جمال الدين" بهذه التجربة الجادّة والرائدة على طريق التحول الرقمي.

كما قام بغرس نخلة بحديقة ٣٠ يونيو ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة، وأطلق "الزملوط" و"جمال الدين" شارة البدء لمارثون الدراجات شمال مدينة الخارجة.

ومن المخطط أن تشمل الزيارة مركزي الداخلة والفرافرة؛ لزيارة قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتفقد المشروعات التنموية المُنفذّة على أرض المحافظة.

جمال الدين والزملوط يرزوران مشروع الصوب الزراعية بالخارجة

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مبادرة أهالي الوادي دعم قطاع غزة

مسشتار رئيس الجمهورية يتفقد قرى بشائر الخارجة

مشروع قرى بشائر الخير بمركز الخارجة