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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع البريطاني يؤكد التزام بلاده بقيادة الجهود الدولية لدعم غزة

وزير الدفاع البريطاني
وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس
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أكد وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، اليوم الجمعة، أن بلاده تقود الجهود الدولية لدعم الاستجابة الإنسانية في غزة.

وقال شابس، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، إن "سلاح الجو الملكي البريطاني يقود الوفاء بالتزام المملكة المتحدة بمساعدة المحتاجين من خلال تسيير رحلات جوية إلى المنطقة لتقديم الدعم الإنساني العاجل الذي سينقذ أرواح المدنيين".

وأضاف وزير الدفاع البريطاني أننا "نعمل بشكل وثيق جنبًا إلى جنب مع الشركاء والحلفاء لتهدئة الوضع".

وتعهد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم (الجمعة)، بتقديم 30 مليون جنيه إسترليني (37.38 مليون دولار) أخرى من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك خلال توجهه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في اليوم الثاني من زيارته للمنطقة، والتقى أمس (الخميس) رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل بدء سريان هدنة مدتها 4 أيام.

وسيضاعف المبلغ الجديد حجم المساعدات الإضافية التي تعهدت بها بريطانيا لقطاع غزة منذ بدء الصراع في أكتوبر الماضي

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