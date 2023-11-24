اليوم.. طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وأتربة عالقة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد و ومائل للحرارة على جنوب سيناء وحار علي جنوب الصعيد، وطقس مائل للبرودة ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد الجمعة اتربة عالقة علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وهناك أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 27 والصغرى 11، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمى 15 درجة .