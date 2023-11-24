بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أَغلقت البورصة المغربية تعاملات أمس الخميس، على انخفاض، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.2 %، عند 11.976،17 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.21% ليستقر عند 981،69 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.22 % بمجموع 886،07 نقطة.

فيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.16 % بمجموع 11.095،08 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 53 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 614 مليار درهم مغربي.