دهسه لودر.. استعجال التحريات في مصرع عامل في حادث سير بإمبابة

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، باستعجال تحريات المباحث حول مصرع عامل في حادث سير بإمبابة، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها بمعرفة مفتش الصحة لاعداد تقرير بملابسات الوفاة. كما أمرت بالتحفظ على سائق اللودر للتحقيق.



دهسة لودر

وأشار تقرير مفتش الصحة بفحص جثمان العامل المتوفي، وجود كسور متعددة في أنحاء الجسد، وتهشم جزئي في الجمجمة، ونزيف داخلي، إصابات حدثت نتيجة دهسه باللودر فادت الى وفاته.

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقت إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوفاة عامل دهسه لودر.

على الفور أمر العقيد محمد ربيع مفتش المباحث، المقدم محمد سعودي رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

بالانتقال تبين أنه أثناء سير عامل 25 عاما، بالشارع أثناء فترة الراحة من عمله، قام سائق لودر 22 عاما، بالاصطدام به، ما أدى إلى وفاته في الحال.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، والتحفظ على اللودر وقائده.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.