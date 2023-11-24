دخل في سيارة نقل.. الاستعلام عن صحة شاب أصيب في حادث مروري بالطالبية

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشاب أصيب في حادث اصطدام درجة بخارية بسيارة نقل بالطالبية، لسؤاله عن ملابسات الحادث، كما أمرت بالتحفظ على سائق السيارة النقل والسيارة للتحقيق.



دخل في سيارة نقل

وتبين من خلال التحريات أنه أثناء سير الدراجة النارية "متوسكل" يقوده شاب ٢١سنة، اصدم بسيارة نقل مما أدى إلى إصابته وتهشم جزئي بالدراجة النارية.



كان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصاب بشارع الهرم.



على الفور أمر المقدم أحمد فاروق رئيس المباحث، رجال الشرطة بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال تبين وجود حادث تصادم بين دراجة نارية يقودها شاب بعمر 21 عاما، مصاب بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر الاصطدام بسيارة نقل، ما أدى إلى إصابته، جرى التحفظ على السيارة النقل وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.