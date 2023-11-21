البطريركيّة المارونيّة تحتفل بتسليم الصلبان لطلاب سنة أولى فلسفة

احتفلت الإكليريكيّة البطريركيّة المارونيّة - غزير، بلبنان اليوم ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣، بقدّاس تسليم الصلبان لطلاب السنة أولى فلسفة علامةً لانضمامهم إلى الإكليريكيّة الكُبرى، ولبدء مسيرة التتلمذ واتّباع المُعلّم.

احتفل بالذبيحة الإلهية نائب رئيس الإكليريكيّة ومنشئ سنتيّ الفلسفة فيها الخوري جان بول شربل، وعاونه الأب الرئيس الخورأسقف جورج أبي سعد والخوري شوقي كرم، بحضور الكهنة المنشّئين والمرشد العام و الطلاب الإكليريكيين.