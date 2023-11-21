إصابة 7 في حادث تصادم بالفيوم  

أصيب 7 مواطنين، في حادث تصادم، وقع بين سيارة ميكروباص وأخري ملاكي، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين وجود 7 مصابين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.