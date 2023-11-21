عضو التنسيقية: الانتخابات الرئاسية عرس ديمقراطي والمشاركة بها حق دستوري

الثلاثاء 21/نوفمبر/2023 - 01:41 م

قال الكاتب الصحفي محمد الدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البلاد تمر بمرحلة صعبة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ومصر لها دور دولي مهم وتحتاج لقائد حكيم، وبالرغم من كل ما تواجهه مصر في محيطها، فما زالت تعمل بكل جدية، وتحقق معدلات تنمية وتنجز مشروعات كبرى وتطور من نفسها سعيًا للوصول إلى المكانة التي تستحقها، كما أن صورة مصر، والوضع العالمي القائم، يحتمان علينا النزول بكل قوة للانتخاب في الاستحقاق الرئاسي القادم، لاختيار القيادة الواعية التي ستسهم في تشكيل مستقبل الوطن وجميع أبنائه.

وطالب في مداخلة هاتفية ببرنامج حوار اسكندراني في قناة الحدث اليوم، بعدم الانسياق وراء الأفكار التي يسعى البعض لحقن أفئدة المصريين بها من أن الانتخابات محسومة النتيجة، وأن يتم الاطلاع من المصريين على برامج المرشحين للانتخابات الرئاسية وعليهم المشاركة في هذه الانتخابات لأنها ستكون رسالة مفادها أن المواطن شريك في رسم مستقبل الدولة المصرية.



وتابع أن هناك تحديات ومخاطر تحاك بالدولة المصرية ولا بد من الانتباه لها جيدا من قبل المواطن وخاصة الشباب، فعند دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمؤتمر الصحفي الذي عقد مع المستشار الألمانى بنزول المصريين لمساندة القيادة السياسية والدولة في الإجراءات الخاصة بالقضية الفلسطينية نجد أن أول من خرج هم الشباب، مبينا أن الانتخابات الرئاسية عرس ديمقراطي حقيقي تشهده الدولة المصرية ولا بد من المشاركة فيه كون حقا دستوريا.

وأوضح أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شاركت في العديد من المؤتمرات الهممة للتأكيد على الهوية المصرية ودعم القضية الفلسطينية.

