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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدًا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية النويرات بأبوقرقاص بالمنيا

ضمن مبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

غدا ... صحة المنيا
غدا ... صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية النويرات بأبوقرقاص
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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدًا الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية النويرات بمركز أبوقرقاص على مدار يومي 22 و 23 من نوفمبر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر -الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

كما أشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

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